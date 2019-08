Switch : Tencent s'occupera de tout pour le lancement prochain en Chine (distribution, traduction, serveurs...) Switch : Tencent s'occupera de tout pour le lancement prochain en Chine (distribution, traduction, serveurs...)

Les choses se mettent enfin en plus pour l'arrivée de la Nintendo Switch en Chine, et c'est au travers d'une première conférence que les premiers éléments ont été apportés. Comme chacun le sait, l'arrivée d'un produit « étranger » sur ce territoire doit obligatoirement passer par un distributeur local, ici Tencent qui s'occupera de TOUT :



- Tencent prend en charge toute la distribution.

- Ils traduiront eux-mêmes les jeux.

- Breath of the Wild et Super Mario Odyssey sont les deux premiers jeux confirmés.

- Les achats eShop passeront par WeChat (qui appartient à Tencent).

- Enfin, les serveurs online seront également assurés par ce même Tencent (dans le reste du monde, ça tourne sur les plates-formes de Google, mais Google est interdit en Chine).



Le prix et surtout la date de sortie n'ont pas encore été communiqués mais sachez au cas où que si les plans sont pour cette année fiscale, les revenus et le nombre d'exemplaires distribués ne sont pas pris en compte dans les actuels objectifs annoncés par Nintendo (qui souhaite atteindre les 52 millions de Switch écoulés au 31 mars 2020).