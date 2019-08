E.Honda, Lucia et Poison vont intégrer le casting de Street Fighter V [UP]

Quelqu'un de Capcom a apparemment merdouillé en mettant avant l'heure (sur Steam) les principales annonces denormalement attendues ce week-end durant l'EVO 2019.Tant pis pour la surprise, et sachez donc que E.Honda, Lucia et Poison rejoindront donc le casting ce 4 août, chacun avec leurs différents costumes sans oublier le nouveau stage « Honda Sento ». Un pack arrivera d'ailleurs le lendemain, regroupant les trois persos et « une partie » des costumes.UPDATE :Capcom n'a pas eu le choix d'officialiser ça ce matin.