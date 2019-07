Nintendo : plus de 36 millions de Switch écoulées + mise à jour des ventes softwares Nintendo : plus de 36 millions de Switch écoulées + mise à jour des ventes softwares

Après Sony, passons au rapport de Nintendo qui affiche pour le premier trimestre de l'année fiscale en cours (avril à juin) un bénéfice net d'environ 150 millions de dollars, avec la volonté d'atteindre environ 1,65 milliards de billets d'ici le 30 mars 2020.



Coté Switch



- 2,13 millions de ventes durant ce trimestre

- 36,87 millions depuis son lancement

- Souhait de 18 millions pour l'année fiscale (donc environ 52 millions d'ici mars 2020)

- 22,62 millions de jeux vendus (210,13 millions au total)



Répartition :

- USA : 14,83 millions (40%)

- Europe : 9,6 millions (26%)

- Japon : 8,76 millions (24%)

- Autre : 3,69 millions (10%)



Coté 3DS



- 200.000 durant ce trimestre

- 75,28 millions depuis son lancement

- 379,6 millions de jeux vendus au total



Les meilleures ventes first-party Switch

(entre parenthèses, les ventes de ce dernier trimestre)



- Mario Kart 8 Deluxe : 17,89 millions (+ 1,2 million)

- Super Mario Odyssey : 14,49 millions (+ 500.000)

- Super Smash Bros. Ultimate : 14,73 millions (+ 920.000)

- Zelda Breath of the Wild : 13,61 millions (+ 840.000)

- Pokémon Let's Go : 10,98 millions (+ 350.000)

- Splatoon 2 : 9.020.000 (+ 320.000)

- Super Mario Party : 6,99 millions (+ 590.000)

- New Super Mario Bros. U DX : 4,1 millions (+ 720.000)

- 1-2 Switch : 3,01 millions (+ 40.000)

- Mario Tennis Aces : 2,75 millions (+ 110.000)

- Super Mario Maker 2 : 2,42 millions (en trois jours)