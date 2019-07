Luigi's Mansion 3 a sa date de sortie Luigi's Mansion 3 a sa date de sortie

On ne sera point surpris d'apprendre que Luigi's Mansion 3 va débarquer pile pour Halloween, Nintendo annonçant plus exactement un lancement mondial pour le 31 octobre.



Pas de nouveau trailer pour le moment, et l'on se contente de rappeler que cette exclusivité Switch a pour souhait de reprendre la formule du premier épisode (progression non chapitrée, boss beaucoup plus variés...) avec évidemment davantage d'ambitions autant dans les possibilités de jeu que sur la durée de vie.