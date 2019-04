SEGA : à défaut de neuf, SEGA veut toujours ressusciter d'anciennes licences

En marge de son dernier rapport fiscal, SEGA a fait un point sur la situation de ses actuelles licences avec quatre points, le premier étant la volonté de continuer à se reposer sur les morceaux majeurs comme(et affiliés),et. Cinq IP qui d'ailleurs reviendront durant cette année fiscale, aussi biendont le prochain épisode sortira bien avant avril 2020 (au Japon du moins) quequi à défaut d'un nouvel épisode aura au moins droit à sonetLe plus intéressant restera que outreet ce qu'incarne la MegaDrive Mini, l'éditeur compte toujours faire revivre d'anciennes licences en interne, donc en plus des partenariats sur les droits d'exploitation (notammentet).Enfin, on reconnaîtra une certaine franchise dans le vide affiché par la case « Nouvelles Licences », preuve que SEGA compte avant tout ré-exploiter sa mine d'or de franchises avant de tenter autre chose.