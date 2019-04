Sans se montrer, Wild continue de respirer Sans se montrer, Wild continue de respirer

Disparu de l'actualité depuis bientôt quatre ans, à un visuel près, le projet Wild de Michel Ancel semblait prendre l'odeur d'une annulation depuis que son créateur se mettait surtout à causer d'un certain Beyond Good & Evil 2 mais il n'en est visiblement rien.



Lors d'une courte entrevue accordée avec le site La Tribune, le studio Wild Sheep se montre toujours assez fier d'être l'unique indépendant français travaillant comme « second party » avec Sony, signifiant donc que l'éditeur assure les billets pour se garantir l'exclusivité totale du projet qui réclame actuellement l'attention de 35 employés (et prochainement 15 de plus).



Et sinon, ça avance ? Ça, on n'en sait rien pour le moment et on se mettra à penser que la PlayStation 4 pourrait bien ne pas être l'élue pour l'accueillir, ou en tout cas pas la seul, le site évoquant une sortie sur console s Sony. A voir si c'est une bourde ou un petit sous-entendu expressément donné par Ancel.