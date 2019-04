NintendoLabo VR : des visuels de Mario Odyssey NintendoLabo VR : des visuels de Mario Odyssey

Pour ceux qui seraient passés à coté de l'annonce la semaine dernière, la quatrième kit de Nintendo Labo (consacré à de la simili-VR) sera compatible avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey, le premier pour une expérience intégrale si vous avez le courage de vous taper un rush complet dans ces conditions, tandis que le deuxième se contentera de nous proposer trois micro-niveaux (tirés de l'original) pour y faire quelques épreuves.



En voici une poignée de visuels tirés du compte Twitter de Nintendo Japan, et il faudra attendre ce vendredi pour pouvoir découvrir tout cela nous-même, et savoir ensuite si les curieux répondent à l'appel pour ce « premier pas ».