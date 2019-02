Granblue Fantasy Relink : Platinum Games ne fait plus partie du développement

Dans la famille des news qui tombent comme un cheveu sur la soupe, l'annonce cette nuit du retrait de Platinum Games dans le développement desur PlayStation 4 a de quoi surprendre.Bien entendu, de manière officielle et dans les communiqués dressés de part et d'autres des responsables (donc du coté du studio comme de Cygames), tout se passe comme prévu et Platinum a tout simplement achevé sa tâche avant de retourner voir ailleurs, du genre vers unsans oublieravec Square Enix.Mais si l'on gratte pour tenter d'analyser sous la surface, des interrogations demeurent. Même si la forme (background & co) est évidemment sous la responsabilité de Cygames, il est tout de même peu commun de voir un aussi gros studio partenaire faire ses valises avant même de bénéficier d'une date de sortie, surtout que l'on sait (particulièrement à cette époque d'ailleurs) que le gros de la main-d'œuvre est nécessaire jusque dans la dernière ligne droite, et souvent même au-delà pour régler les divers bugs via des MAJ post-launch.Et ce qui va perturber un peu plus, c'est lorsqu'on se tourne vers les sites de chacun. Platinum Games a purement et simplement retiré de son site officiel la mention de son travail sur. De son coté, Cygames a lui doucement effacé le logo Platinum Games comme s'il ne s'était jamais rien passé.A suivre donc.