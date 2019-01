Dragon Ball FighterZ : les quatre premiers persos du Season Pass 2 dévoilés (dont Videl !)

Nous avions largement compris que Jiren ferait partie du Season Pass 2 de, mais Bandai Namco nous avait réservé une petite chose inattendue : Videl sera également au programme (accompagné du Great Saiyaman) comme le montre le trailer ci-dessous.Un Season Pass qui proposera six personnages en tout, dont à la fin, OH SURPRISE, Gogeta SSB et Broly du fameux film.Jiren et Videl sortiront ce 31 janvier !