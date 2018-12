Final Fantasy VII Remake : Nomura tease plusieurs présentations pour l'année prochaine Final Fantasy VII Remake : Nomura tease plusieurs présentations pour l'année prochaine

La dernière présentation de gameplay de Final Fantasy VII Remake, c'était quand même il y a trois ans (PS Experience 2015) avec quasiment rien à se mettre sous la dent depuis.



Mais le développement progresse bien on nous répète, et Nomura nous avait prévenu entre temps que la communication de Square Enix laissait la priorité à Kingdom Hearts III, sous-entendant que du neuf pourrait enfin arriver après le lancement de ce dernier.



Et l'heure semble effectivement venue. Dans une note d'intention faite pour 2019, Yoshinori Kitase comme Tetsuya Nomura viennent tous deux de déclarer que Final Fantasy VII serait le maître mot l'année prochaine, le deuxième allant même jusqu'à teaser non pas une mais plusieurs présentations. Enfin.