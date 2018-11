Sony : un nouveau type de cartouche breveté Sony : un nouveau type de cartouche breveté

L'échec de la PlayStation Vita est un fait connu depuis des années, et pendant bien longtemps, les choses étaient claires pour le constructeur : les portables, c'est terminé, point final.



Sauf que ce n'est pas si « final » que ça puisqu'au printemps dernier, le constructeur a de nouveau entrouvert une porte que l'on pensait à jamais condamnée, expliquant par l'intermédiaire de John Kodera (responsable de la division Interactive Entertainment) qu'il y avait encore un intérêt sur ce marché dès lors qu'on ne séparait plus le domaine portable des consoles de salon. Des propos qui ne sont pas sans rappeler une certaine Switch qui connaît effectivement un grand succès.



Et coïncidence, voilà que le site Techstatic a découvert un nouveau brevet de Sony qui concernerait un nouveau type de cartouche pour le marché du JV, au design d'ailleurs assez particulier comme vous pouvez le voir ci-dessous.



A voir maintenant si ce brevet se transformera en quelque chose de concret, et qui en quoi.