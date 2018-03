C'est fait : Monster Hunter World devient le plus gros succès de l'histoire de Capcom C'est fait : Monster Hunter World devient le plus gros succès de l'histoire de Capcom

Monster Hunter World continue d'affirmer haut et fort son énorme succès : un peu moins d'un mois après avoir franchi le cap des 6 millions, voilà que le jeu dépasse maintenant les 7,5 millions d'exemplaires écoulés selon Capcom, en mixant ventes dématérialisées et distribution physique.



Conclusion ? En mettant de coté les bonus des rééditions (version GOLD, HD édition & co), le titre devient en moins de six semaines le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom, devant Resident Evil 5, Resident Evil 6 et Street Fighter II.