FFVII Remake : deux nouvelles images [UP] FFVII Remake : deux nouvelles images [UP]

On pensait devoir attendre l'E3 2017 au mieux pour avoir des nouvelles de Final Fantasy VII Remake mais Square Enix a daigné lâcher deux nouveaux visuels lors de l'event MAGIC de Monaco.



Pas de vidéo (même si Nomura aurait apparemment bien voulu), qui permettent d'apprendre deux trois petites choses :



- La fonction grenades sera toujours disponible et les alliés ne subiront pas de dégâts.

- Comme on s'en doutait, pas d'interruption entre la progression et les combats.

- Durant le combat contre le premier boss du jeu (le fameux mécha-scorpion), certains éléments du décors seront destructibles.

- A noter que le HUD sur ces images est encore temporaire.



C'est tout pour l'instant.



UPDATE

Visuels disponibles en relative bonne qualité, vu l'explosion de pixels pour nos pauvres yeux.