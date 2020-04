VGM

Pas moins de 156 musiques réparties sur 7 disques, du jamais vu

Outre le vénérable Nobuo Uematsu et l'expérimentée relève assurée par Masashi Hamauzu, d'autres talents se sont ponctuellement greffés pour donner naissante à cette OST gargantuesque. En vrac, Keiki Kobayashi (Ace Combat), Yasunori Nishiki (Octopath Traveler) ou encore Mitsuto Suzuki (probablement le guest le plus reconnu de cette troupe, arrangeur de longue date pour de nombreux projets musicaux au sein de Square-Enix, et compositeur sur The 3rd Birthday et de la trilogie Final Fantasy XIII) ont mis la main à la pâte.

Keiji Kawamori, superviseur de l'OST pour Final Fantasy VII Remake

L'équipe désirait que l'écoute des musiques soit propice à l'immersion et surtout que cela accompagne avec naturel et fluidité l'action à l'écran

Et si ça ne fonctionne peut-être pas toujours, force est de constater que parfois, l'OST de Final Fantasy VII Remake frise le génie total en terme d'ambiance et d'immersion

''Due Recompense'' est le remix de "Oppressed People" dans le FFVII d'origine

Au détriment d'une qualité musicale intrinsèque, peut-être, mais au profit d'une atmosphère qui sied parfaitement aux ruelles malfamées et remplies de gangster du secteur 6 de Midgar.

Due Recompense modernise avec brio le groove de la musique initiale.

Il nous faudra du temps pour pleinement étudier et digérer cette soundtrack, au même titre qu'il nous aura fallu du temps pour dénoyauter et apprécier à sa juste valeur l'OST des anciens Final Fantasy





