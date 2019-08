Tests

Après deux échecs consécutifs (même si une légende peu sérieuse évoque que certains auraient apprécié), les petites travailleurs desont revenus déposer devant la porte, production toujours dite old-school, ce qui est une manière pour eux de se dédouaner d’un rendu graphique très sommaire au lieu d’une jolie 2D, genre de truc qui impacte toujours l’émotion car autant on laisse l’imagination parler face à des pixels, autant on reste navré devant des tentatives de narration avec des personnages SD modélisés au hachoir. Et c’est dommage cara vraiment quelque chose à raconter.Car on ne reprochera pas au studio de se démarquer dans ses thèmes, toujours loin de la bande de héros de 13-14 ans qui partent sauver le monde face à un dragon/démon/sorcier. Les émotifs apprécient le geste, peut-être les dépressifs également, puisque après la pure mélancolie de, les souvenirs oubliés de, place maintenant à la mort. Et là, on nous fait la totale. Des enfants qui meurent, des suicides, des tueurs en série… Il faut dire que la politique ou plutôt la religion de cet univers tourne autour de l’autre monde. Ici, la mort est juste une transition, et il faut accepter son propre décès pour rejoindre le flux de la réincarnation en espérant simplement que les choses soient meilleures dans une prochaine vie. Sans les souvenirs forcément. Ceux qui restent doivent éviter d’afficher leur souffrance, au risque que l’âme du défunt ne puisse quitter ce monde. Auquel cas, les gardiens interviennent.Les gardiens, dont le héros fait partie, c’est cette espèce de troupe d’élites qui veille au bon fonctionnement des choses. Grâce à vos aptitudes permettant de passer de notre monde à celui des morts, vous pouvez donc retrouver les âmes perdues, et les aider à accepter leur sort, quitte à leur rendre un petit service. Chose que vous avez probablement vu dans la démo disponible où, dès l’introduction, on doit aider un enfant mort à dire au-revoir à ses parents (ambiance…). Un monde où le meurtre est un crime reléguée au même rang que le suicide. Seul le gardien peut supprimer une vie, du moins à condition que la victime soit d’accord, et que cela aide une âme à poursuivre sa voie. Mais bien sûr, certains préceptes vont être remis en question, particulièrement avec l’apparition d’un groupuscule qui souhaite renverser l’ordre établi.Le scénario n’est donc pas trop mal à suivre et on apprécie d’ailleurs quelques bons rebondissements sur le chemin mais cette mise en scène digne dene passe décidément plus. Le pire reste peut-être le traitement de nos « démons », âmes guerrières qui souhaitent rester dans le monde pour apporter leur aide aux gardiens. Chacun a sa propre histoire, dont on débloque les parties en allant, mais là où l’on aurait parfaitement pu se contenter des écrits d’un(l’une des grandes qualités de ce dernier), on nous offre ici quelque chose d’incroyablement poussif avec seulement quelques lignes lâchées trèèèèès lentement devant des gros plans d’avatars qui n’avaient pourtant pas besoin d’être admirés d’aussi près.Et pourtant,peut être ce que l’on appelle un petit plaisir coupable, susceptible d’accrocher à la manette quelques intéressés du genre. Devenu action-RPG pour palier à la mollesse des deux précédentes productions, le titre sait généralement aller à l’essentiel puisque sa structure est semblable à celle d’un D-RPG : une ville centrale, une map qui n’est en fait qu’un menu, et des zones à débloquer qui sont toutes des donjons blindés d’ennemis. La structure est globalement linéaire à quelques téléporteurs près, et on dégomme tout ce qui bouge en multipliant par deux chaque traversées puisque par son principe de double-monde où l’on transite de l’un à l’autre par une simple pression du bouton, l’exploration est donc artificiellement augmentée, mais ça fait toujours plus de monstres à affronter.Répétitif, le jeu l’est indéniablement mais son système de progression est plutôt bien foutu, où le gardien lui même n’est qu’un réceptacle soumis aux lois du RPG le plus random (il augmente de niveau, et c’est tout), le plus intéressant venant des démons qui grimpent en puissance de leur coté à force d’utilisation. On peut en placer quatre en raccourci (et en débloquer bien plus), chacun ayant ses propres caractéristiques et compétences en plus de modifier le feeling. Car le gardien n’a pas d’arme à lui, et possède en fait un doublon matérialisé de celle du démon qui l’accompagne, ce qui vous l’avez compris vous donne la possibilité de changer votre style de jeu à la volée, en rajoutant que la touche X/B n’offre pas le même mouvement selon le démon : pour certains (dont celui de base), c’est une esquive, pour d’autres, ce sera un saut ou un bouclier de parade.Chacun choisira donc ses favoris, l’essentiel étant d’avoir une équipe assez homogène avec au moins un rapide, un spécialisé dans la distance et surtout un bon gros bourrin aux attaques dévastatrices. Ironiquement, là où tout le système aurait donc pu éviter de retomber dans les redondances des deux premières productions du studio (où l’on faisait toujours la même chose une fois compris comment ça fonctionnait), on retrouve le même problème pour la simple et bonne raison que les démons n’augmentent de puissance que lorsqu’ils sont utilisés. De fait, à moins de farmer comme un sauvage, même parmi vos quatre démons en raccourci, il va y en avoir au moins un qui risque de très vite accuser un gros retard de puissance. Et ne parlons pas de ceux qui restent sur le banc de touche. De quoi démotiver à changer son équipe, même lorsqu’on recrute un petit nouveau.[Testé sur PlayStation 4 Pro]