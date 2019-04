Toujours prévu pour fin 2019 Gears Of War 5 revient dans l'actualité via une légère mise a jour sur le site Officiel Gears Of War .com .



Cette mise à jour nous apporte une information très importante, car elle valide le 4K HDR 60FPS sur l'intégralité des modes comme vous pouvez le voir ci dessous :

Synopsis : Le monde est à l'agonie. L'humanité s'est bien trop reposée sur sa technologie, et aujourd'hui, ses ennemis se rassemblent pour anéantir les survivants. Vous incarnerez Kait et traverserez le monde magnifique de Gears afin de découvrir les origines des locustes, et vous battrez avec votre escouade pour sauver ce qu'il en reste.



Glissez sur des glaciers, traversez des déserts et explorez des ruines oubliées afin de découvrir le monde le plus varié de toute la saga Gears.







Rappelons que Gears Of War 5 aura sa présentation dans 54 Jours lors de l'E3 2019 .







.