Kara est un modèle domestique AX400 créé par CyberLife. L'AX400 est un modèle commun, conçu pour s'occuper des travaux ménagers et s'occuper des jeunes enfants. Ils peuvent parler 300 langues différentes, cuisiner plus de 9000 plats, aider les enfants à faire leurs devoirs et jouer avec eux.



Kara appartient à un ancien chauffeur de taxi au chômage, Todd Williams, un personnage étrange et imprévisible. Il est le père d'une petite fille, Alice, dont Kara est chargée de s'en occuper.



Dans des circonstances difficiles, ils apprennent rapidement qu'ils ne sont pas en sécurité avec Todd. Les deux vont s'enfuir et lutter pour trouver le chemin de la liberté. Devenus fugitifs, ils découvriront un monde désarticulé et comprendront le sentiment étrange qui les unit. Ils voyageront de rencontre en rencontre, confrontés à la violence et à la haine mais aussi à l'empathie de ceux qui gardent l'espoir.

Markus est un androïde qui appartient au célèbre peintre Carl Manfred, un vieil homme qui a perdu l'usage de ses jambes. Si Markus n'était au début qu'une machine aux yeux de Carl, une affection paternelle s'est progressivement développée. Carl traite Markus comme s'il était humain, lui apprend à peindre, l'expose à la littérature et à la musique ; il développe un peu l'esprit de l'androïde chaque jour. Finalement, Carl en vient à penser à Markus comme à un fils, au grand mécontentement du fils biologique de Carl, Leo.



Le voyage de Markus l'amènera du soignant au service d'un vieil homme à la direction de la révolution historique des androïdes. Mais mener une révolution sera beaucoup plus difficile que tout ce que Markus peut imaginer : il doit faire face aux désaccords factices de son peuple, faire face à des dilemmes insolubles, des choix moraux et des sacrifices.



Il doit choisir un chemin entre la violence et le pacifisme, entre un poing fermé et une main tendue. A travers ses choix, Markus écrira l'histoire de son peuple et les conduira à la liberté.... ou à la destruction.

Connor est un prototype d’androïde RK800, créé par CyberLife. Son but premier est de seconder les officiers de police pendant leurs enquêtes, en leur offrant une assistance technique. Il est équipé d’un module social spécialement développé pour en faire le « partenaire idéal » et ainsi pouvoir s’intégrer dans n’importe quelle équipe.



Il dispose également de fonctionnalités spéciales, comme un dispositif d’analyse moléculaire en temps réel, ou un simulateur sophistiqué qui lui permet de reconstruire des événements passés. Il est particulièrement intelligent, froid et déterminé, prêt à tout pour accomplir sa mission.Lorsque les premiers cas d’androïdes au comportement anormal ont été signalés, CyberLife a proposé d’envoyer ce prototype pour assister la police de Detroit. Connor avait déjà fait des essais sur le terrain avec d’autres androïdes, mais ceci est sa première enquête.



Il est assigné au lieutenant Hank Anderson, un inspecteur alcoolique aux cheveux grisonnants, qui déteste les androïdes. Connor devra utiliser son module de « psychologie » pour gagner le respect de son partenaire et découvrir la vérité à propos des déviants..

