Premiers avis

Mercredi 7 février :

Jeudi 8 février :

Samedi 10 février :

Note d'importance :

Nous sommes en milieu d’après-midi, je reçois un code review de. Faisant partie du public fan de Musô et cet épisode me faisant particulièrement de l’œil pour ses intentions nouvelles, me voilà prêt à passer une bonne soirée car même avec ma connexion en mousse, j’imagine que ce genre de jeu ne doit pas penser bien lourd et…Ah merde, 47Go.Le jeu est installé, je me lance enfin. Par un premier réflexe que j’ai depuis toujours, je vais donc jeter un œil aux options, déjà pour vérifier les configurations PlayStation 4 Pro qui permettent soit le 60FPS, soit un gain de performance. Va pour le 60FPS. Mais la surprise vient de la langue car ayant probablement mal suivi la communication pourtant soutenue, je découvre que le jeu bénéficie de sous-titres FR (ainsi que les voix japonaises), ce qui est déjà très sympa quand on sait que cela fait bien longtemps que tous les Musô hors partenariat (Nintendo, Square Enix…) sont restés bloqués en vosta. Une preuve que Koei Tecmo veut faire de ce nouvel épisode celui du renouveau, avec possibilité de toucher un plus large public.Mais le problème est que pour sortir de sa niche,avait besoin d’avoir une belle gueule comme a su l’obtenir. Malheureusement, c’est la totale hécatombe comme rarement j’ai pu le ressentir sur cette génération.n’est pas seulement moche comme un Musô (on est habitué après tout) : ça va au-delà de ça. Dès la phase de tuto dans un petit temple, on sent déjà une sale odeur dans la modélisation très sommaire et une tentative d’effets de fumée qui ressemble finalement à du brouillard. Mais dès qu’on débute la partie, et qu’on pose donc un pied dans le monde ouvert (gigantesque, il faut l’avouer), le nerd fan de technique risque l’AVC devant cette chose pas éloignée en apparence d’un Early Access vraiment très Early.Oui, il va falloir vous y faire :est moins « joli » (si le terme est adéquat) que le 8. C’est plus précisément aussi simpliste qu’avant, mais avec un rendu moins chatoyant par le choix assumé de vouloir faire une esthétique un poil plus réaliste, auquel vous rajoutez un clipping assez balaise par moment (du genre de gros arbres qui pop soudainement), de l’aliasing à gogo, des décors vide de chez vide et quelques bugs pour accompagner le tout, du genre dans les collisions ou des effets de lumières qui clignotent par moment. C’est dramatique, et il n’y a pas grand-chose pour rattraper ce résultat vu que les animations n’ont pas évolué d’un iota. Et encore, je tiens à signaler que je suis passé dès les premières minutes en mode « performance », l’option 60FPS ne ressemblant pas du tout à du 60FPS. Seuls points relativement positifs : l’ajout de cycle jour-nuit (un peu rapide), une météo dynamique (la pluie est sympathique) et des temps de chargement assez courts même quand on se téléporte d’un bout à l’autre de la map.Je sers ma manette mais je n’ai pas suffisamment de force pour la briser en deux à mains-nues. Heureusement d’ailleurs car je me rends compte ensuite que tout n’est pas perdu, loin de là : seules les quêtes de « fil rouge » doivent être recommencées, et j’ai pu heureusement conserver tout le reste, dont mon niveau et tout ce que j’avais visité sur la map. Du coup, je rattrape rapidement mon retard et je progresse tranquillement pour finir les deux premiers chapitres du jeu, afin de pouvoir expliquer à ceux qui n’ont rien suivi comment ça se passe. Donc concrètement, à chaque chapitre ou sous-chapitre, on vous donne un objectif donné (en orange) sans que vous ayez forcément besoin d’y filer, ne serait-ce qu’à cause de votre niveau qui peut-être moindre que celui requis, pouvant occasionner de gros risque (en tout cas au dessus du mode Normal). Si c’est le cas, vous pourrez alors vous lancer dans des quêtes liées (en jaune) susceptibles d’amoindrir la difficulté de l’objectif principal, ou tout simplement vous attarder sur les annexes, que ce soit des petites missions situées un peu partout ou la découverte de zones particulières, en plus de l’habituel craft qui vous demandera en complément de la récolte de parchemins, matériaux mais également le besoin de s’adonner au peu motivant combo chasse & pêche.Pour un peu plus de dix heures au moment où j’écris ces lignes, on peut dire que le sentiment est assez mitigé, même pour un fan du genre, car outre ce qui a été dit, le problème vient d’un certain manque de punch et de nervosité propre aux divers Musô. On pouvait critiquer le fait que le genre tournait en rond mais il avait surtout établi des bases finalement assez simples mais surtout très accessibles, incarnation même du défouloir où il suffisait de lancer une mission pour déchaîner les enfers. Dans, le rythme est forcément plus lent et on fait face à un champ d’action élargi pour un gameplay qui reste dans le close-combat, même s’il a subit quelques modifications pour maintenant combiner attaques spéciales, frappes normales, finish et même contre, plutôt que le classique carré-carré-carré-triangle.Au cœur d’une aventure un peu morne et malheureusement mise en scène comme un MMO à 3 yens (les cinématiques, plutôt cool, sont très rares), on ne trouve finalement la lumière que lorsqu’on atteint l’étape finale d’une mission principale, à savoir une vraie bonne bataille avec ce qu’il faut de personnages à l’écran, et le besoin de déblayer le chemin (dont l’ouverture de portes) pour petit à petit faire progresser nos alliés et atteindre le boss. A moins que les choses changent par la suite, on se rend surtout compte que l’expérience est tout simplement différente que ce qu’on a vécu par le passé, pour un pari donc très risqué : pas sûr que le grand public adopte un jeu avec un tel rendu, et il n’est pas non plus certains que tous les fans de la première heure soient satisfaits par ces nombreux changements menant à un contenu indéniablement plus complet, mais aussi clairement moins fun.