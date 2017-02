36 Likes Likers

title : イース ( since 1987 )

creation date : 06/11/2013

last update : 02/18/2017

description : "Ys" est un jeu d'action JRPG de Nihon Falcom. Cette série (créée par Masaya Hashimoto (directeur, programmeur, designer) et Tomoyoshi Miyazaki (scenariste)) débuta le 21 Juin 1987 sur le NEC PC-8801 . Cette série est aussi sortie sur tellement de plateformes (cfr " http://en.wikipedia.org/wiki/Ys_(series) "). Actuellement XSEED a localisé : YsI&II Chronicles/Ys the Oath in Felghana/Ys Seven/Ys Origin/Ys : The Ark of Napishtim/Ys : Memories of Celceta.Seul Ys 5 n'a pas eu droit à une version sur les consoles récentes et un nouveau jeu Ys est prévu sur PS4 et PS Vita.

