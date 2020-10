Sorties ciné

Salut à tous,En gros ce qu'on retient des critiques c'est que c'est drôle, que l'animation est au top et qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Ceux qui reprochent un scénario un peu simple oublient certainement à qui le film s'adresse.Une bonne occaz de remettre un pied au ciné. J'y emmène mon grand mercredi.5/5par Gaël GolhenAu moment où les gros films américains sont toujours aux abonnés absents, la dose de cinéma spectaculaire, décomplexé et inventif est là, sous vos yeux. Et c'est un sans-faute.4/5par Caroline ViéTakashi Yamazaki redonne de l’énergie au héros de son enfance dans « Lupin III, The First ».4/5par Nicolas CailleaudConstruit comme une vaste chasse au trésor, "Lupin III : The First" fait inévitablement penser à Indiana Jones à travers une histoire simple mais efficace pour s'adresser à tous les âges.4/5par Thibault LiessiEn résulte un film où la caméra danse pendant les scènes d’action, le tout mené tambour battant. Une légèreté qui sied au film, et qui permet à Lupin III : The First d’être un spectacle appréciable pour tous les âges.4/5par Christophe CaronLes très jeunes spectateurs auront du mal à suivre (l’ombre d’Hitler plane sur l’intrigue) mais à partir de 7 ans, c’est l’assurance d’un grand spectacle sacrément divertissant. Et une vraie curiosité pour les plus grands.4/5par Thibault LiessiÀ l’heure où ce genre manque dans les salles obscures, on peut dire que le gentleman cambrioleur tombe à pic.4/5par Olivier DelcroixUn film d’animation japonais drôle et palpitant.4/5par Victor KellerQuel dommage que Kazuhiko Katō, AKA Monkey Punch, n'ait pas pu être en vie pour être témoin de la sortie du premier film en CGI consacré à son oeuvre, elle-même inspirée d'un héros français. Le mangaka nous a malheureusement quitté en avril 2019. Indubitablement, "Lupin III : The First" est un excellent hommage à son travail.4/5par Marc GodinC'est drôle, spectaculaire et, comme dans un Pixar, bourré de références pop (...).4/5par Adrien GombeaudCocktail de gags et de poursuites, « Lupin III » mélange les influences les plus hétéroclites. Inspiré d'un héros français, ce Lupin japonais ressemble aux yakitoris fromage, à la fois improbable et addictif.4/5par Marius ChapuisFidèle à l’esthétique de la BD japonaise de Monkey Punch inspirée de Maurice Leblanc, ce nouvel avatar en 3D séduit par son rythme trépidant.4/5par Yannick VelyIl n'y a pas que les blockbusters et les films d'animation américains pour sauver le cinéma. La preuve avec "Lupin III : The First", grand film d'aventure animé sur le petit-fils du célèbre Arsène Lupin.4/5par William Le PersonnicSi le scénario demeure relativement convenu, voire franchement rebattu, il est contrebalancé par un rythme trépidant fait de facéties et de pirouettes en tout genre.4/5par Christophe NarbonneÉpoustouflante de maîtrise, l’animation en images de synthèse ménage quelques grands moments de mise en scène qui se cristallisent, comme chez Miyazaki, autour des courses-poursuites motorisées -voitures, avions. Du très grand spectacle à l’arrivée, à découvrir absolument sur grand écran.4/5par La RédactionUne relecture trépidante et bourrée d'énergie visuelle.4/5par Tristan IsaacAvec ce film d’aventures familial construit sur le principe de la chasse au trésor, Takashi Yamazaki réussit le tour de force de faire entrer la licence Lupin III dans le second millénaire tout en mettant en scène un retour aux sources du personnage. Sans constituer le casse du siècle, le numéro de funambule est bluffant.3/5par La RédactionOn en ressort bluffé par la mise en scène et les effets spéciaux, un peu moins par l'histoire, attendue.3/5par Stéphanie BelpêcheCe manga, qui parle d'hérédité et des fantômes de la Seconde Guerre mondiale, ne manque pas de style, d'humour et d'énergie.3/5par Keiko MasudaLes fans apprécieront de retrouver chaque personnage à sa place et les nouveaux venus profiteront d’un film d’aventure sans temps mort, mais aussi sans grande surprise.3/5par Léo MoserCalibré pour un jeune public, le film réussit globalement son pari et s'autorise même quelques gags osés et un brin polissons, dans le pur esprit du matériau d'origine.3/5par Sophie AvonOn est donc dans le Paris de l’après-guerre. En compagnie de Laetitia, Lupin arrive à s’emparer du journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Mais le posséder ne suffit pas. Il faut aussi en déjouer les secrets. Et affronter le mal, ce qui demeure, dieu merci, réjouissant, même si le scenario a tendance à s’enliser dans un tunnel d’énigmes à la Indiana Jones.3/5par Laurent DjianVisuellement stylée, fun, [cette aventure rocambolesque] souffre néanmoins de la faiblesse du scénario.3/5par Cécile MuryLudique et servi par une 3D léchée.2/5par Anthony MoreiraLe passage aux CGI ne semble motivé que par un simple désir de remettre Lupin III au goût du jour, sans l’assortir d’un projet d’écriture.