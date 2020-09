Hier (heure du Japon, tôt le matin du 17 septembre), il y avait beaucoup de choses que je devais envoyer dans le monde, mais pour moi personnellement, "La sortie au Japon et la sortie aux États-Unis sont le même jour. Il était de la plus haute importance d'annoncer cela.

Nous avons beaucoup de négociations en cours pour passer plus de temps et établir de bonnes relations avec les grands éditeurs japonais. Nous avons de très bonnes relations avec Koei Tecmo ainsi qu'avec Square Enix et Capcom. C'était un grand objectif stratégique d'avoir une relation étroite avec tous les éditeurs de jeux japonais.

Le marché japonais des jeux et la communauté des jeux japonais sont l'un des marchés les plus importants au monde pour la PlayStation.

Nous aimerions remercier tout le monde pour l'attention et la concentration que nous portons au marché japonais, comme par exemple en fixant une date de sortie simultanée avec l'Amérique du Nord et en prêtant attention aux relations avec les éditeurs japonais partenaires.