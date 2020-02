Koei Tecmo et la Team Ninja ont publié un trailer pour la démo de Nioh 2 "Last Chance Trial" qui se déroulera du 28 février au 1er mars.



Comme indiqué précédemment, la démo comprendra trois missions, une personnalisation détaillée du personnage, la possibilité d'invoquer Yokai pour aider au combat et la nouvelle arme Switchglaive. La sauvegarde des données de la démo ne sera pas reportée sur le jeu complet, mais l'apparence des personnages que vous avez créés le sera.









Nioh 2 doit sortir sur PlayStation 4 le 12 mars au Japon et le 13 mars dans le monde entier