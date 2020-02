Selon Variety , les six acteurs/actrices recevront chacun/chacune au moins 2,5 millions de dollars pour leur participation. Le spécial sera disponible en même temps que les 236 épisodes de la série lors du lancement d' HBO Max .

Il y aura bien le retour de Friends lors d'un spécial retrouvailles entre amis avec le casting complet. On y retrouvera tous les personnages de la série Rachel , Monica , Phoebe , Chandler , Ross et Joey .

Who likes this ?

posted the 02/23/2020 at 07:30 PM by gspawnini