HS

Bonjour à toutes et tous, j'ai décidé de faire quelque chose d'extrêmement différent de ce que je fais d'habitude, à savoir une vidéo à la place d'un article.



Sans doute parce que mes pages de notes pour cet article commençaient à trop s'accumuler et je me disais que ça allait finir par être un gros pavé illisible.



Donc à la place, j'ai fait une vidéo de presque 2 heures... Où je parle de mon top 20 cinéma perso de la décennie.



C'est très artisanal, donc vous pouvez juste l'écouter comme un podcast en toile de fond si vous le souhaitez.