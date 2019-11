Actualité

Si Kevin Feige a annoncé les plans de Marvel Studios pour sa Phase 4, tout le monde sait bien entendu que l'ensemble ne doit pas s'arrêter à cela, puisque l'entreprise de l'homme à casquette est destinée à se poursuivre pour une durée que nul ne peut prévoir.

En attendant, le géant Disney a, d'après le Hollywood Reporter, bloqué cinq dates pour des films Marvel (dont la nature reste encore inconnue), pour les années 2022 et 2023 - parce que ce genre de choses se prévoit bien à l'avance.

L'ajout d'une date pour l'année 2022 confirme la tendance qui allait s'inscrire avec le rachat de la Fox et l'extension considérable du catalogue de personnages Marvel à disposition du studio : il y aura désormais quatre films Marvel Studios par an d'ici une bonne paire d'années - de quoi raviver en temps et en heure le débat classique du trop plein de films de super-héros, encore plus avec les séries Marvel Studios qui iront entre chaque film sur Disney+.

Nul doute que les spéculations iront bon train pour tenter de deviner quels seront les films Marvel Studios en préparation pour 2022 et 2023. On sait déjà que Black Panther 2 est pour mai 2022 et que la date du 29 juillet 2022 pourrait bien accueillir Ant-Man 3, annoncé il y a peu. A voir si Guardians of the Galaxy 3 ou Captain Marvel 2 pourraient se caler en février 2022 ou 2023 ? Il reste également le projet Blade à mettre sur le calendrier, et d'aucun espèrent que 2023 sera aussi l'année à laquelle les Fantastic Four ou les X-Men pourraient avoir droit à une nouvelle exposition sur grand écran. Les informations ne manqueront pas d'arriver au fil des prochains mois, et nous serons évidemment là pour vous les relayer.

Nous aurons donc droit à des filmsaux dates suivantes:- 7 octobre 2022- 17 février 2023- 5 mai 2023- 28 juillet 2023- 3 novembre 2023