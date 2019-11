Bande Annonce

Bob l'éponge - Le film : Éponge en eaux troubles (20 mai

2020)

De Tim Hill

Synopsis:

Suite à l’escargotnapping de Gary, son compagnon de toujours, Bob entraîne Patrick dans une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin de le retrouver. A travers cette mission sauvetage pleine de surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses acolytes vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié.