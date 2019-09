Discussion / Actualité

C'est un mot-valise qui combine retro (comme retro gaming, hein, vous avez compris) et reportage. Retroportage. Oué, j'en suis vachement fier, de cette petite trouvaille, alors vous moquez pas bande de naze.Bon, mais alors sinon, pourquoi, comment ? Ben à force de faire des retro test, une évidence m'est apparue. En fait, plusieurs. La première, c'est que j'ai un certain âge, mais que je suis pas si vieux que ça quand même, hein. Je suis pas né dans les années 70, pour tout vous dire. Ce qui veut dire que tous les jeux de cette période, et les 3/4 des jeux des années 80, je ne les ai pas réellement vécu au moment opportun. Partant de là, il m'est difficile de juger un jeu sorti en 1983, par exemple. Que ce soit de façon objective ou subjective d'ailleurs. Je peux vous raconter son histoire et comment il a eu un impact sur l'histoire du jeu vidéo. Mais d'un point de vue personnel, je n'aurais probablement pas le vécu nécessaire pour juger de sa qualité intrinsèque, et d'un point de vue émotionnel, le jeu ne représentera probablement pas grand chose pour moi. Dommage !Aussi, en visionnant de nombreuses vidéo, en épluchant des milliers de screen et en jouant énormément sur du matos d'époque ou sur émulateur, je parviens à voir les grands bouleversements notamment techniques de la longue et riche Histoire du jeu vidéo. Et on va pas se mentir, on pourra dire ce qu'on veut, mais des jeux issus de l'année 1976 ou 1979, voir même 1980, ça commence à piquer les yeux. Outre le premier point évoqué plus haut, je ne me vois décemment pas juger un jeu de quarante ans de façon objective. Vous me voyez, franchement, attribué une "valeur nostalgique" à Pong ? D'ailleurs, je pense sincèrement que plus personne aujourd'hui n'en serait capable. Même ceux ayant vécu la naissance du jeu vidéo entre les années 50 et 70. Le média a évolué de façon si fulgurante, en terme de graphisme, de narration, d'impact culturel et d'ambition créative ou commerciale, qu'il est désormais strictement impossible de juger et tester un jeu vidéo de 1979 comme on testerait un jeu vidéo de 2019. Même en y pensant très fort, même en gardant à l'esprit que c'est du retro et que c'est normal que ce soit très moche ou injouable, ce n'est ni pratique, ni plaisant, ni pertinent de se forcer à tester et noter un jeu antérieur aux années 80, à mon humble avis. Peu importe les critères qu'on évoquera.Ainsi m'est venu une idée assez naturellement. Exit donc les notes et les jugements de valeur très précis pour certains cas et jeux vidéo trop archaïques. En revanche, et vous commencez à en avoir l'habitude si vous lisez mes test depuis longtemps, le jeu vidéo cache bien des secrets et au-delà du jeu lui-même, le business, l'industrie et le folklore du jeu vidéo est rempli de surprises, de drames, de retournements de situations et de coulisses aux détails croustillants. Quand des domaines aussi diamétralement opposés que la course à la technologie, le marketing et le commerce, l'art et la philosophie, ou encore la culture et la sociologie se mélangent et se cristallisent autour d'un seul et même noyau, le jeu vidéo, cela ne peut que donner une Histoire d'une richesse hallucinante.C'est pour cela que je ne regrette pas de faire l'impasse sur la notation de certains jeux issus des années 70, trop obsolète et vétuste pour être testé et noté objectivement aujourd'hui. Car leur histoire, et la façon dont ils ont guidés l'existence du jeu vidéo, comment ils ont façonnés un genre ou lancés la carrière d'un célèbre studio vaut largement son pesant de cacahuète.Ce sera ça, les retroportages, pas de notes, mais des articles/dossiers autour de jeux vieux, genre vraiment très vieux. Des jeux qui pour la plupart auront marqués leur temps, ou qui, à un moment ou un autre auront eu un peu d'intérêt dans tous les cas, et surtout qui ont une histoire derrière eux. Un développement chaotique (ou pas), des innovations révélatrices, un impact tant sur le jeu vidéo que sur tout ce qui l'entour, bref, des jeux qui ont quelque chose à raconter !D'ailleurs, le premier de ces retroportages sera publié le week-end prochain, genre dimanche je pense, ou peut-être samedi. Voilà, vous pouvez repartir troller et vous bagarrer maintenant.