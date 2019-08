Le développeur de Gears 5 pense que le jeu va créer une tendance dans la façon dont les jeux AAA monétisent les joueurs après leur lancement.



À la suite d'une démonstration du mode Horde étendu à la Gamescom aujourd'hui, Ryan Cleven de The Coalition s'est vu demander si le jeu inclurait des microtransactions.



Le directeur du design multijoueur a réitéré que Gears 5 n'aura pas de Lootboxes, mais dispose d'un magasin dans lequel les joueurs peuvent dépenser de l'argent réel et de la ferraille ( monnaie du jeu) , qui peut être utilisé pour acheter des produits cosmétiques.



Il existe également deux systèmes distincts pour obtenir du contenu : un système de personnalisation dé-verrouillable appelé Tour of Duty, et ensuite un autre où les joueurs obtiennent du contenu gratuit juste pour jouer le jeu. Les deux systèmes de contenus sont séparés.



Pendant ce temps, les héros seront à la fois méritoires et achetables. Il n'y aura pas de Season Pass.



Cleven estime que le système est " une façon très centrée sur le joueur et conviviale de personnaliser et de monétiser le système ".

"Nous pensons vraiment avoir une longueur d'avance sur l'industrie en nous débarrassant des Looxtboxes et en nous assurant que nous pouvons à la fois servir les gens qui cherchent à accélérer leur progression ou à gagner des cosmétiques avec de l'argent tout en conservant l'intégrité de l'expérience du jeu ", a-t-il dit.

GamesIndustry.biz a demandé dans quelle mesure ce nouveau système de monétisation a été influencé par le débat en cours sur les Lootboxes et les réactions que ce mécanisme peut provoquer. Mais Cleven affirme que la controverse n'a pas eu d'impact sur la direction de Gears 5.



Au lieu de cela, il s'appuie sur le travail commencé par Gears of War 4, qui a introduit des mécanismes similaires où les joueurs pouvaient à la fois gagner et acheter des produits de beauté. C'est quelque chose que l'équipe a été en mesure de "mieux exécuter" dans Gears 5, puisqu'il s'agissait d'un tout nouveau projet, mais la philosophie a été établie avec le titre précédent.

"Nous avions déjà pris cette décision avant que tout cela ne se produise ", a dit M. Cleven.Nous avons été l'un des premiers à adopter les paquets de cartes dans notre jeu. Nous pensions l'avoir fait avec élégance dans Gears 4 - certaines personnes l'ont aimé, d'autres non. Il y avait d'autres entreprises et d'autres jeux qui auraient fait les choses différemment, mais les gens étaient moins satisfaits.





"Nous nous posons le défi à nous-mêmes : pouvons-nous encore fournir des choses achetables aux joueurs qui veulent acheter et faire en sorte que les autres joueurs apprécient vraiment le système ? C'était un défi que nous avons lancé dès le début de Gears 5."

Cette approche a été validée au fur et à mesure que les gouvernements et les politiciens approfondissaient l'impact des boîtes à butin, de sorte que l'équipe de Gears 5 a doublé sa participation au nouveau système.

"On pensait juste que les Lootboxes ne convenaient pas à Gears et on voulait être à l'avant-garde dans la recherche de solutions possibles, même avant toute controverse."

Gears 5 sera disponible à partir du 10 septembre dans son édition standard et avec le Xbox Game Pass, les détenteurs de l'édition Ultimate et l'abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, seront en mesure d'accéder au jeu à partir du 6 septembre.