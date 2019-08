Au cours d'un panel à San Diego Comic-Con 2019 axé sur l'univers élargi de la marque Gears of War dans les bandes dessinées, les romans et les jeux, Rod Fergusson, le patron de la Coalition, a été interrogé sur le retour du jeu coopératif à 4 joueurs pour le solo. Sachant certainement que la question allait venir tôt ou tard, Fergusson a confirmé que Gears 5 n'aura pas de co-op à 4 joueurs en campagne. Mais les raisons de cette décision ne sont peut-être pas ce à quoi les fans s'attendent.



Les dernières controverses entourant le retrait des produits du tabac dans Gears 5 peuvent sembler détourner l'attention du cœur du jeu ou de son histoire, de sorte que l'explication de la campagne coopérative (ou de son absence) ne pouvait tomber à un meilleur moment. Pour les personnes qui ne s'en souviennent peut-être pas, le rôle de la campagne coopérative a évolué en même temps que la franchise : introduction de la coopération à 2 joueurs dans Gears of War , avant de l'augmenter à 4 joueurs pour la suite ( dans le 3) et un maximum de 5 en mode Horde. Mais les limites vont rétrécir avec l'arrivée de Gears 5, et les nouvelles seront certainement décevantes pour les fans de COOP a 4 joueurs . L'explication de la limite est également un facteur de division garanti.







Lorsque les développeurs ont décidé de réduire leur mode scénario coopératif à seulement deux joueurs dans Gears of War 4, il y avait du pour et du contre. Certains considéraient ça comme une erreur, . Ayant vu chaque étape de la franchise Gears of War , son histoire et sa campagne évoluer en cours de route, Fergusson explique que l'abandon de la coopération à 4 joueurs a été en partie influencé par les exigences techniques. Mais plus que tout, la capacité de raconter une bonne histoire s'est avérée le facteur décisif :

Il y a un problème technique avec les quatre joueurs, c'est qu'il vous faut des mondes beaucoup plus grands. Une des choses que vous remarquerez dans Gears 1, 2, puis 3, c'est que le 3 avait des niveaux beaucoup plus grands parce que,'Maintenant je dois trouver des endroits pour quatre personnes pour se mettre à couvert'. C'est donc beaucoup plus difficile à construire. Mais c'est aussi beaucoup plus difficile de raconter une histoire.



Donc, lorsque nous sommes retournés à Gears 4, la première chose que nous avons faite, c'est que nous nous sommes rabattus sur la coopération à deux joueurs. Il y avait la technologie en partie, mais il y avait aussi la narration d'histoires. C'était vraiment difficile de raconter une histoire vraiment fascinante quand personne ne peut aller aux toilettes ( c'est un exemple AhAH) seul parce qu'ils doivent amener trois amis avec eux à chaque fois, tu vois ce que je veux dire ?



Alors, lorsque nous cherchons à prendre de l'expansion, nous cherchons à créer des offres meilleures et plus vastes.



Escape c'est trois joueurs, Horde c'est cinq joueurs. Alors 4 joueurs en campagne co-op c'est bien mais J'ai envie de m'amuser, mais ça dilue aussi un peu l'histoire. Il y a beaucoup de co-op pour vous et vos amis dans Gears 5, mais il n'y aura pas de co-op de campagne à quatre joueurs. Désolée.





Ce que les fans pensent de l'explication de Fergusson et de la suppression de la coopération a 4 joueurs elle-même dépendra probablement de l'investissement de chaque joueur dans l'histoire réelle de Gears 5 (et des jeux précédents dans la série). Le fait de s'investir dans les personnages et d'être très excité à l'idée de jouer dans le cadre de la campagne axée sur les histoires n'est peut-être pas perçu comme " cool " par certains dans la communauté, mais on ne peut nier l'attrait de l'intrigue, qui a donné naissance à des romans et à des bandes dessinées à succès. Pour ces joueurs, l'explication de Fergusson tiendra la route. Pour ceux qui voudraient se débarrasser de l'histoire pour avoir la chance d'y jouer avec trois amis... eh bien, les mauvaises nouvelles ne font qu'empirer quand vous réalisez que l'explication de Fergusson s'étend sur plus d'un jeu. Si le matériel n'est pas le problème, mais le récit, alors cela ne changera probablement pas pour les entrées à venir.









Gears 5 lui sera disponible à partir du 10 septembre dans son édition standard et avec le Xbox Game Pass, les détenteurs de l'édition Ultimate et l'abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, seront en mesure d'accéder au jeu à partir du 6 septembre.





Rod Fergusson