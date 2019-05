Critiques

Lire la critique d'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Je ne sais pas pour quelle raison Ted Bundy a la cote sur Netflix en 2019. Entre une série documentaire lui étant consacré et maintenant un film avec Zac Efron en tête d’affiche, il est devenu plus facile pour un tueur en série d’avoir un programme sur Netflix qu’un comédien.Fan des rôles à contre-emploi et intéressé par le culte autour du personnage, je me devais de jeter un oeil à ce film. Alors, est-ce que Zac Efron s’en sort ? Est-ce que le film fonctionne ? Voyons ça ensemble !