Cliquez sur les liens pour pouvoir voter:

Votre jeu de l’année

Le « AAA » de l’année

L'indé de l'année

Voilà, c’est tout pour l’instant. N’hésite pas à voter, à t’abonner à mon blog et à laisser un pouce vers le haut (ça s’appelle desici, regarde c’est juste avant les coms, t’as juste à cliquer) ou des insultes, c’est bon aussi.Prenez soin de vous et des autres en ces temps troubles et gardez le moral.