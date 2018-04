CE NUMERO EST CLASSE PEGI18 !!







Les rubriques ci-dessous sont dangereuses pour la santé des fanboys. Ne pas consommer avant maturité.

Ce numéro contient des traces d’humour noir. Merci de consulter votre cynisme.

Industrie

- La seule rumeur un tant soit peu plausible qu’a pu trouvé la rédeg’tion cette semaine (ok, on était trop occupé à se baigner en vérité et choper ̶l̶e̶ ̶c̶a̶n̶c̶e̶r̶ des coups de soleil) concerne Forza Horizon 4. Si l’on en croit les fouineurs (merci à eux), la dernière MàJ de Forza 7 a vu des fichiers concernant des voitures britanniques apparaitre. Vous me direz, pas de quoi en faire toute une naissance royale. Là où l’affaire prend de l’ampleur, c’est qu’avant la sortie de Forza Horizon 3 (qui se passe au pays des Kangourous, à savoir l’Australie, je le rappelle pour les indécrottables pro-S), Forza 6 avait eu lui aussi une MàJ similaire mais avec des voitures australiennes. Il n’en fallait pas plus pour que la Toile s’enflamme et que la rumeur d’un Forza Horizon 4 sur le territoire de la perfide Albion apparaisse. Ca se passe ici pour tous ceux qui parlent la langue de Willem Dafoe (c’est une transition pour la prochaine brève ).



- C’est la hess chez Quantic Dream, y’a plus de budget pub pour Detroit et l’entreprise a donc bricolé un plan com’ avec 3 bouts de ficelle et un carton (non, cette phrase n’indique pas que l’entreprise va développer sur Switch) : afin de bénéficier d’un peu de temps de cerveau au milieu de l’ogre God of War, le « fleuron vidéoludique français » a porté plainte contre Mediapart et Le Monde pour leurs articles à charge de ce début d’année. On notera cependant que la direction de QD semble aimer les animaux, puisque Canard PC, qui avait aussi traité le sujet, a été épargné. La rédeg’tion, de son côté, fait le canard pour échapper aux fourches judiciaires.



- Nintendo a pris une position ferme et définitive selon nos sources au sein de la page centrale de Gamekyo : pas d’euthanasie de la 3DS (régime p̶a̶i̶n̶ ̶s̶e̶c̶ ̶e̶t̶ eau cependant, une partie de la rédeg’tion estimant qu’on en est même plus aux soins palliatifs à ce niveau là). Rendez vous dans un an pour la MàJ nécromancie.



- FF7R serait quelque chose de bien différent de ce qu’en attendent les plus nostalgiques forcenés d’entre nous. Vous connaissez cette image, présente sur l’en-tête des articles du Jackson 5 blanc du site (une appropriation culturelle scandaleuse d’ailleurs M. Gat, pour information ) :





Si l’on en croit les déclarations dans le lien ci-dessus, il serait bon de la mettre à jour avec celle-ci :





- Cliffy B a lancé son Battle Royale, Radical Heights, il y a deux semaines de cela, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouvelles ne semblent pas bonnes : le tweet de Kaz Hirai va donc être probablement recyclé selon nos sources au sein du conseil d’administration de ce compte Twitter.



- Rumeur hautement improbable mais que nous nous devons de relayer ( la déontologie ? C’est quoi ce truc de vieux ? ), ça parle d’une fusion MS-Nintendo, du moins en ce qui concerne la section JV de chaque entreprise, et ce afin de capitaliser sur les points forts de chacun : ce serait annoncé à l’E3 et la rédeg’tion pose la présentation PowerPoint qui aurait été diffusée lors de la réunion des têtes pensantes des dits groupes juste en dessous.





- On connait la proportion des fans de roulade, masochisme et autres dénominations diverses pour qualifier les fans de Dark Souls à balancer des « Praise the Sun » sur les fofos. La rédeg’tion a enquêté sur qui se cachait derrière ce fameux "Sun" :





Ouais… Non là faut pas déconner, y’a des limites à tout, le PEGI 18 n’excuse pas tout. Pas de « praise » pour la rédeg’tion donc.

Chartz

- 120K exemplaires de Nintendo Labo au Japon. Un bon chiffre dans l’absolu, malheureusement tempéré par le fait que seul 25% du stock alloué ait trouvé preneur . Moralité de l’histoire ? C’est les SDF japonais qui font la teuf avec tous ces invendus (la rédeg’tion vous rappelle que ce numéro est PEGI 18, hein)

La vie du site

- Ca s’échauffe sur les diverses vannes et trolls. Certains en ont plein l’écran que des plaisantins tournent en dérision tout sujet. Nouveaux arrivants sur les fofos de JV ou amnésiques, nul ne le sait pour l’instant, mais la rédeg’tion enquête.



- C’est bientôt la Coupe du Monde (nous parlons bien évidemment de l’E3) et malgré une ardeur certaine pour défendre les couleurs de Nintendo, Mickele n’a pas été retenu par le sélectionneur pour faire partie du groupe définitif. En cause ? Selon nos sources, son manque de technicité et des contrôles plus qu’approximatifs l’ont disqualifié malgré sa capacité indéniable à faire l’essuie-glaces sur les sujets liés à la firme kyotoïte.



- Le racolage passif est interdit dans la législation. Les autorités compétentes surveilleraient attentivement un membre de Gamekyo. Selon nos sources, le chiffre 49 ferait partie de son pseudo et cet article aurait été la goutte d’eau qui a fait déborder la vase.



- Sur le Discord, ça se prépare pour la grande offensive de l’armée barbare qui devrait avoir lieu dès que des informations sur le Pokemon Switch seront communiquées. Le général Rbz a en effet promis, je cite, de « forcer comme jamais » lorsque le jeu sera révélé. Il mit ensuite ses lunettes de soleil et repartit dans ses terres désolées, là où Sonic Forces est érigé en Dieu. Sainte pokeball, priez pour le Discord, ils vont en avoir besoin !

Jeu : Kikadi

1 ) Sparte, l’Antiquité ? Des proto-hippies à l’époque, c’est bien connu :

« Je trouve ça quand même assez triste comment tout le monde a l'air d'encenser ce jeu qui fait l'apologie d'une éducation à la dure, machiste et froide. Le personnage de Kratos était déjà très limité, ils ont réussi à le rendre pire.»



BONUS : le test le plus WTF possible du nouveau GoW.



2 ) A propos du piratage de la Switch:

« Je parie que c'est pour ça que Nintendo a décidé de passer au "tout carton" ... Impossible de hack un rouleau de PQ vide !!! »



3 ) Headshot :

« - "J'aime pas la demo, c'est mal parti perso et les déplacements sont lents, le jeu est joli par contre. Donc c'est day one."

XXXX - 24 Avril 2018.



*Cherche logique dans le dictionnaire.* »



4 ) Nintendon’t ? Du passé !

« Par contre remakes à la pelle, online payant, season pass, dlc, extension payantes, Nintendo est enfin rentré dans la current gen... Bon pas par la grande porte, non, par la turbine à chocolat de ses clients »



5 ) A propos de la balance Saturn :

« Comme en son temps, elle se fait marcher dessus. »



6 ) Poésie jetset :

« Cette défilante c'est un peu comme torcher le cul de Kim Kardashian avec un tractopelle. »



7 ) A propos de Fuhrerkawa , le nouveau PDG de Nintendo :

«La photo du nouveau président ne le met pas en valeur à mon avis.

On dirait un PNJ d'une sous quête de Yakuza.»



8 ) Insulte ou affront, lequel est vraiment le plus grave ?

« …t’es pas crédible pour un sou, même Kyogamer l’est plus que toi c’est dire… »





Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 15 de Gamekyo Match, peu alimenté en fuites, rumeurs et autres, et bricolé à la va vite (pour rester dans le ton de LA sortie JV de la semaine,).