Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Alors que pour le moment, la plus « basse » note a été attribué par trois sites, en plus de Gamekult, avec un 8/10, le site Pastemagazine vient de tester le jeu est lui attribue la note de 7.5/10. Reste à voir si ça permettra au site de faire le buzz, ce qui est bien parti…Source : https://www.pastemagazine.com/articles/2018/04/god-of-war-doesnt-entirely-solve-the-kratos-proble.html

posted the 04/24/2018 at 10:13 AM by link49