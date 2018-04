3DS : en vie même en 2019 et ''au-delà'' 3DS : en vie même en 2019 et ''au-delà''

Décidément, la 3DS se veut increvable et même si les tiers les plus fidèles l'abandonnent pour se tourner vers la Switch (Level-5 notamment), Nintendo n'en démord pas et annonce qu'ils continueront à soutenir la machine jusqu'en 2019 « et au-delà ».



Rappel des titres annoncés par la firme :



Avril : Dillon's Dead Heat Breakers

Juin : Sushi Striker (aussi sur Switch)

Juillet : Captain Toad (aussi sur Switch)

Août : Wario Ware Gold

2018 : Luigi's Mansion

2019 : Mario & Luigi 3 Remake



Il va donc falloir vous y faire : la « vraie » portable n'est toujours pas morte et on ne s'étonnera pas de la voir s'attribuer une pincée d'annonces supplémentaires dans les temps à venir (que ce soit exclu ou non).