est au PlayStation VR ce quefut à la PSP : un studio indépendant là pour répondre à la demande software quand les plus gros studios first-party desont trop occupés à fournir du AAA sur les machines principales.4 jeux en 18 mois pour la casque VR donc, avec les sympathiquesetdès le lancement,qui arrivera en mars, et donc ce mercredi 23 janvier, préquelle officielle duoriginal. Ah d’ailleurs, autant signaler de suite qu’il vaut mieux avoir fait ce dernier « avant »car :- Le jeu VR spoil certains éléments d’n’apporte aucune révélation d’importance.Donc à choisir, autant les faire dans l’ordre de parution.Donc le deuxième point signalé est très dommage car cette préquelle fait du coup office de simple bonus scénaristique sans rien apporter de plus hormis le simple plaisir de vivre une bonne expérience narrative à l’ambiance soutenue. Vous vous souvenez des Jump Scares de? Là c’est pareil, mais jamais avec abus, et on bondit forcément encore plus en VR. La récompense d’avoir passé une heure à rebrancher ce casque, à retrouver la caméra qui en fait squattait depuis des semaines le dessus d’une autre télé, et surtout retrouver les bons câbles USB compatibles avec les deux PS Moves. Car ouais, même si le jeu est jouable à la manette, il est évidemment infiniment plus agréable à prendre en main avec les deux Moves. Notons d’ailleurs que le titre est aussi compatible avec un casque-micro pour « prononcer » les réponses au lieu de les sélectionner.Ne souhaitant pas réveiller le reste de la maison à 2h00 du mat, j’ai laissé tomber cette option qui le mérite d’être présente. J’ai quand même une pensée pour la femme pas au courant de la situation qui descendra dans son salon pour voir son mec qui parle tout seul avec un casque sur la tête, faisant des mouvements étranges avec deux godemichets à lumière dans les mains.Donc dans, nous nous retrouvons dans un contexte façonoù nous allons jouer un pauvre bonhomme dont nous ignorons tout. Il faut dire que lui-même ne sait pas qui il est ni ce qu’il fait enfermé dans cet asile bien sombre des années 50, son amnésie n’arrangeant pas les choses. La première partie du jeu se passe essentiellement dans votre « cellule » (ce n’est pas une prison mais ça revient au même), subissant le quotidien entre visite du personnel, un compagnon qui tourne autant en rond et des cauchemars constants dès que vous posez la tête sur l’oreiller. Puis un jour, c’est le drame, et on n’en dira pas plus pour ne pas gâcher la surprise.Il m’a fallu trois heures pour achever l’aventure une première fois. Trois heures en comptant une rapide pause-clope (essentielle pour la VR, mais la clope reste facultative) et surtout l’envie de faire mumuse avec les petits objets qui nous passent sous la main. On ne peut pas s’en empêcher à chaque fois. Donc en fait, c’est plutôt deux heures si vous y jouez sérieusement. La durée d’un film en somme, qui est idéale à la fois pour ce type d’expérience mais aussi et surtout pour quelque chose comme de la VR.Le problème, c’est que…. Et le mec qui aime se contenter du rush unique dans les expériences narratives (ils sont nombreux), il risque de l’avoir un peu mauvaise à moins d’attendre une sérieuse promo. Les chasseurs de Platine ou tout simplement ceux qui veulent en voir le plus pourront rentabiliser un peu plus l’investissement grâce à un système de choix sur lequela toujours autant de talent (en tout cas davantage quequoi). On retrouve le principe des effets papillons, des choix dans les dialogues, des actions apparemment anodines et à l’instar d’, tout le monde peut crever à la fin. D’ailleurs, tout le monde est mort à la fin de ma partie #pasdebol. Mais ce n’est pas un spoil puisqu’il est tout aussi possible de sauver tout le monde en misant juste.- Beau pour un jeu PSVR- Bonne ambiance- Choix masqués mais vrais conséquences- Peut se jouer assis, et sans avoir la gerbe- Aucune grande révélation sur le plan scénaristique- 40 balles les 2h (malgré la replay value)- C’est narratif, donc le gameplay se résume à faire mumuse avec des objets- Quelques imprécisions dans les déplacements (pas dramatique pour le genre)Si je devais donner une note, ce serait 7/10 pour les deux premières raisons citées à l’instant, bien qu’il soit parfaitement compréhensible que les intéressés patientent jusqu’à une promo. Supermassive Games aura en tout cas réussi à livrer au PS VR un nouveau titre de qualité, sur lequel je garderais un bon souvenir aux cotés de SuperHot, Headmaster et Until Dawn : Rush of Blood (RE7 reste lui trois crans au dessus de la concurrence).Toujours pas fait REZ Infinite (honte à moi ouais), mais pour l’heure, on m’a proposé une cure de rattrapage sur les nombreux produits de fin d’année (comme Skyrim et FFXV pêche truc), soit une bonne occasion de laisser brancher le casque encore un bon moment.