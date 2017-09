Jeu modeste mais agréable, Revenge of the 'Gator est un titre taillé pour le line-up de la Gameboy. Petit projet sans fioriture de la part de HAL Laboratory entre deux autres jeux de plus amples envergures comme Air Fortress et Mother sur Famicom. Son principe simple a de quoi séduire. Un jeu de ce genre remet les notions de fun et d'accessibilité au centre du débat, à l'aube de l'ère 16-bits où les soft devenaient déjà de plus en plus technique. Néanmoins, on ne peut passer outre son gros défaut : il n'y a qu'une seule table de flipper. Composée de quatre écrans, certes. Mais cela fait trop peu, même en 1990. Sauf pour les férus du genre et les amateurs d'explosion de highscore, Revenge of the 'Gator atteint donc bien vite ses limites. D'autant qu'à peu prêt à la même époque, d'autres soft de pinball proposaient une expérience plus riche, comme Devil's Crush (PC-Engine, Megadrive) ou le fameux Pinball Dreams (Amiga, Atari ST, PC) développé par Digital Illusions (qui deviendra plus tard un certain DICE, créateur de Battlefield... hé oué!).

Quand on évoque la Gameboy, on pense immédiatement à The Legend of Zelda : Link's Awakening, Super Mario Land, Castlevania II : Belmont's Revenge ou encore l'énorme Pokémon, celui qui changea à jamais la face du monde vidéoludique en 1996. C'est tout à fait légitime. Mais avant tout cela, à la sortie de la brique grise et portable-mais-pas-trop de Nintendo, il y avait Pinball : Revenge of the 'Gator. C'est un des tous premiers jeux de la console. Le 12ème, pour être précis. Ce petit programme électronique destiné à amuser petits et grands est d'une simplicité incroyable. Un pur produit du début des années 90. Du temps où le jeu vidéo, encore poupin et jeune média incompris, n'avait besoin que de quelques kilooctets de mémoire informatique pour vendre des heures de fun. Les créateurs de cette cartouche, c'est HAL Laboratory, deux années seulement avant Kirby et presque une décennie avant Super Smash Bros. Les p'tits gars de chez HAL (Kabushikigaisha HAL Kenkyuujo, parfois appelé HALKEN) sont déjà loin d'être des amateurs dans le domaine du jeu vidéo. Le studio est né en 1980 d'une alliance entre quelques passionnés d’électronique qui avaient l'habitude de squatter les enseignes d'informatique nippones commercialisant Apple II et autre VIC-1001 (la version japonaise du VIC-20 de Commodore). Ces passionnés - parmi lesquels on compte entre autre Masahito Tanimura (qui deviendra responsable hardware avec diverses responsabilités au sein de HAL et de Nintendo) et Satoru Iwata (feu président de … Nintendo entre 2002 et 2015, sacré promotion!) - avaient une certaine tendresse pour leurs jeunes années passées à écumer les cafés pour dessouder le records du voisin sur les flipper et autres machines de jeu électroniques. Aussi, lorsque le jeu vidéo débarque dans les chaumières et devient petit à petit une bonne source d'amusement alternative, les exploitants de flipper voient cela d'un très mauvais œil. En effet, d'Est en Ouest, la nouvelle naissance des jeux vidéo, après le krash de 1983, mené par un Nintendo ambitieux et méthodique fera fondre la popularité des pinball de café comme neige au soleil. Les bornes d'Arcade et autres jeux électroniques de bar restent vivaces aux USA jusqu'au début des années 90. Les centres de jeu bourrés de pachinko et pinball sont devenus des piliers culturels de l'amusement au Japon. Mais en Europe, le jeu vidéo aura bel et bien triomphé intégralement. HAL Laboratory, eux, auront très vite dans leur histoire décidé de tenter le mariage de ces deux univers ludiques en développant tout d'abords Rollerball en 1985 sur micro-ordinateur et plus tard sur Famicom. Leur premier vrai bon jeu, pourrait-on dire, d'ailleurs.Revenge of the 'Gator se revendique de Rollerball et le studio prouvera son amour pour ce genre de jeu à mainte reprise : Kirby's Pinball Land en 1993, Pinball Spectacular en 1983, Pinball en 1984... Ce qui le démarque de Rollerball et de la plupart des productions du même genre à cette époque, c'est le ton décalé qu'on lui a donné. Limite cartoonesque, Revenge of the 'Gator est un peu plus qu'un banal jeu de flipper car il s’accommode d'un petit personnage sympathique. Vous l'aurez deviné, un alligator. Ce dernier, dés la courte séquence d'introduction exécute un pas de danse avant de présenter l'écran titre. La frimousse rigolote du saurien borde l'intégralité du soft, lui donnant ainsi une identité visuelle propre et un look qui sied à merveille à la Gameboy. La simplicité fondamentale des graphismes - Gameboy oblige, en noir et blanc - qui parfois peut être vraiment péjorative est ici adoucie par ces petits protagonistes reptiliens aux mimiques déjantées. Il n'y a qu'à voir la face inexpressive, yeux semi-clos de celui qui se place au-dessus de vos clapets pour gober la bille qui y tombe parfois. On croirait voir Droopy, le chien sous tranxen 500 réincarné en bestiole à écaille ! Les lézards sont les vraies petites stars de Revenge of the 'Gator et le soft n'a aucune prétention. Pourtant, l'alchimie fonctionne, accompagnée par quelques modestes pistes sonores très jazzy-cool pour garantir une ambiance détendue.C'est très particuliers à décrire et fortement paradoxal, mais de son classicisme, Revenge of the 'Gator tire beaucoup de son âme. Car c'est un jeu qui en possède une, assurément. En outre, classicisme ne rime pas forcément ici avec pauvreté ou inintérêt. Revenge of the 'Gator est dans son principe un jeu de flipper tout ce qui a de plus banal. Trois billes à faire rebondir partout, quatre écrans reliés entre eux pour ne former qu'un grand tableau (mais un seul, c'est dommage), et un objectif unique : le highscore bien entendu. Simple comme bonjour. C'est universel, les règles d'un jeu de flipper sont connues de tous. Des zones secrètes à dénicher au gré des rebonds hasardeux de votre bille existent, au nombre de trois. Globalement, ça fait très peu de surprises à découvrir et on fait vite le tour de l'ensemble des tableaux. On peut tout de même noter que les bonus room disposent de plusieurs portes d'entrée et de sortie différentes, elles-même autant de passages dans les tableaux classiques. Ils sont parfois visibles seulement quand on les emprunte et sont à fortiori très peu devinables. Notre partie peut durer pas mal de temps selon la chance et la maîtrise que vous avez de vos clapets. Maîtrise, maîtrise, tout est relatif, cela va de soi. Ceci dit, il faut avouer que la physique de la boule est vraisemblable et les rebonds sur les bumpers et autres obstacles sont programmés avec précision. Nous ne sommes pas là face à la meilleure simulation jamais vue, Revenge of the 'Gator n'en a certainement pas la prétention. Mais le comportement de la bille est suffisamment cohérent pour rendre le jeu aisé à prendre en main et occasionner quelques jolis combos de rebonds afin de multiplier vos points. C'est suffisant pour le rendre un minimum addictif. Rollerball était déjà reconnu pour sa physique de bille fichtrement bien programmée.