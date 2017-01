- Le dernier Hitman en date (qui vient de sortir dans une version complète) va bientôt supporter le HDR sur Xbox One S.



- Autre jeu à confirmer son arrivée sur Xbox : The culling qui as apparemment fait sensation lors de l'E3 2016. Cet "Hunger Games-like" arrivera via le programme Game Preview.



confirme son arrivé sur Xbox One