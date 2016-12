-Forza Motorsport 7 a été évoqué (accidentellement) par le patron de Fanatec qui construit des volants pour PC. Ce n’est pas vraiment une surprise pour autant. Le jeu de Turn10 devrait faire sensation en juin prochain à l’E3.



- Vous vous souvenez de Press Play ? Le studio Danois n’est pas tout à fait mort suite à la restructuration de Microsoft. Il se nomme Flashbulb Games et ont même gardé un des projets de l’ère Microsoft.

- Microsoft préparerait un « Game mode » pour son OS PC Windows 10. Une fois activé il semblerait que ce mode alloue les ressources de votre machine de façon à optimiser au mieux votre jeu. Il faudra attendre encore quelques mois avant de voir de quoi il en retourne concrètement.

- Resident Evil 7 est confirmé sur Xbox One en 1080p et 60fps, de bon augure avant que cette donnée important ne le soit plus. Pour rappel, le HDR arrivera un peu plus tard sur le titre horrifique de Capcom. .