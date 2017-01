L'Actu'Xpress du vendredi 06 janvier touche à sa fin. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau récap de l'actu Xbox!

Des fuites laisse apparaître qu’une extension Porsche pour Forza Horizon 3 (encore lui) viendra compléter un peu plus le titre de Microsoft (une habitude depuis plusieurs Forza Motorsport 4)

- Les amateurs de Killer Instinct n’en finissent pas d’être chouchouté. Après un personnage surprise (Kilgore) ne faisant parti d’aucune des 3 saisons se sont les Ultimate Finishers qui reviennent comme le démontre cette vidéo de Jago vs Kilgore.

- - Mass Effect Andromeda sortira le 23 mars 2017 sur Xbox One, PC et PS4 ! Un petit extrait de deux minutes vient d'émerger lors du CES2017 !

Who likes this ?

posted the 01/06/2017 at 02:25 PM by twins