- Le 20 janvier 2017 marquera le début de la deuxième et dernière bêta de Halo Wars 2 centré sur le mode de jeu Blitz qui mélange jeu de stratégie en temps réel et jeu de carte. Cette bêta se terminera le 30 janvier. Libre et ouverte à tous : Xbox One comme Windows 10.



- Cette semaine à vu apparaître sur le net un titre Halo inédit et pour preuve sous l'aspect de Megablocks (le LEGO américain) à destination de la Xbox 360 en 2013. Cependant, nous avons appris par Bonnie Ross (patronne de 343i) que ce projet n'as jamais dépassé le stade de prototype.



- • Halo Wars 2 (à nouveau lui) va sortir en édition physique… sur PC ! Chose rare pour être soulignée, il y aura les deux éditions qu’on retrouve actuellement en dématérialisé : une « standard » et une « Ultimate » et le contenu sera identique au store Windows/Xbox.



• Le jeu Halo Wars 2 (version PC)

• Le jeu Halo Wars : Definitive Edition

• Un accès anticipé de 4 jours

• Un Season Pass

• Un livret expliquant les bases du jeu



La fonction Play Anywhere sera même de la partie ! (Ce qui veut dire qu’avec ces éditions un code pour la version Xbox One sera inclus).

Dispo le 21 février prochain pour respectivement 59.99€ et 79,99€ (édité par THQ Nordic)

- Rare nous montre à nouveau son Sea of Thieves via son mode co-op.



> Le patron de la branche Xbox se dit affecté par cette décision prise à l’encontre de Scalebound, il s’en excuse et précise qu’il n’est pas question d’argent ici.



> Il en profite pour réitérer sa volonté de ne pas abandonner les partenariats avec d’autres studios dans le futur, tout en ajoutant l’importance cruciale des studios 1st party.





> Le développement de Phantom Dust et Vodoo Vince avance bien. Plus d’infos bientôt.



> Phil n’est pas certains que la Xbox Scorpio soit dévoilée avant l’E3 2017 en juin.



> Les studios 1st party de Microsoft peaufine le moteur de leurs jeux pour la Scorpio.



> Il est conscient de l’importance d’avoir des annonces lors de l’E3.



- Rise & Shine sort aujourd'hui sort sur Xbox One et Steam ! 14.99€ (4.2Go)