- Valkyria Revolution débarque courant 2017 sur PS4 et Xbox One (!) Une première pour cette licence japonaise et la console américaine.

- Suite à une mise à jour de la Xbox One, les joueurs ayant un débit de 100Mbps (ou plus) profitent à présent de téléchargement 80% plus rapide. Ceux en dessous de ce même débit gagne tout de même 40% de rapidité.

- Bully : Scholarship Edition et Catherine sont rétrocompatible !

- Les Gamerpics personnalisés arrivent bientôt sur Xbox One. Sans plus de détails pour l'heure.

- Un émulateur PSP nommé PPSSPP arrive sur Xbox One !

- Les « thèmes » sont sur le point d’arriver sur Windows 10. Ces thèmes se sont fait remarqué sur le Windows Store. Bien qu’encore non-fonctionnels, ces thèmes devraient changer aussi bien l’apparence que les sons de l’interface. Thèmes gratuits et payants sont au programme.

Je vous laisse faire le lien avec la Xbox One ?