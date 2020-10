Jeux Video

Selon Daniel Richtman,insider US apparemment assez connu pour tout ce qui touche à Star Wars (incluant films et séries) :- Electronic Arts préparerait un troisième épisode de la franchise(licence issue de la gen PS360 pour rappel).- Un "3" était d'ailleurs prévu à l'époque mais a été annulé avant même la sortie du 2 (donc non lié aux ventes de ce dernier).Le 2 qui en passant était assez moyen après un premier épisode très sympa(Edit :Certains doutent car le mec mentionne LucasArts, qui a fermé ses portes depuis longtemps, mais à voir si la mention de cette boîte est une bourde par réflexe ou si c'est vraiment foireux)