Je me suis aussi posé la question.



"Est-il possible de récupérer un investissement de 7,5 milliards de dollars si vous ne vendez pas Elder Scrolls VI sur la PlayStation ?" J'ai demandé.

"Oui", répondit rapidement Spencer.



Puis il s'est arrêté.



"Je ne veux pas être fâché à ce sujet", a-t-il ajouté. "Ce marché n'a pas été fait pour enlever des jeux à un autre joueur comme ça. Nulle part dans la documentation que nous avons réunie, il n'est question de "comment empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux". Nous voulons que plus de gens puissent jouer, et non pas moins de gens. Mais je dirai aussi que dans le modèle - je ne fais que répondre directement à votre question - lorsque je pense à l'endroit où les gens vont jouer et au nombre d'appareils que nous avions, et que nous avons xCloud et PC et Game Pass et notre base de consoles, je n'ai pas besoin d'expédier ces jeux sur une autre plateforme que celles que nous supportons pour que l'accord fonctionne pour nous. Quoi que cela signifie".

Spencer: