Actuellement l’histoire s’achemine vers le climax, nous allons bientôt arriver dans un nouvel arc.

La présentatrice veut l’interviewer à ce sujet mais il répond qu’il y a beaucoup de choses dont il n’a pas le droit de parler. Elle demande donc s’il a des prémonitions sur le nouvel arc et des sentiments à ce sujet.

Il répond que dans 2 jours ils doivent faire justement une réunion pour parler de ça et qu’il est donc très excité à ce sujet.



Uchida dit qu’ils sont actuellement en discussion sur le sujet avec Toriyama et Toyotaro, mais qu’ils n’ont pas encore le sentiment de « c’est ça qu’on doit faire ! », mais que les choix se rétrécissent de plus en plus.



Au début ils avaient peut-être environ 10 sélections/options d’idées, et maintenant ça s’est réduit à 3. Cette fois, ils sont partis avec un grand panel d’alternatives sur lesquelles ils réfléchissent pour réduire le tout et fabriquer LA chose.



C’est la première fois qu’ils adoptent ce mode de fonctionnement. Par conséquent, cela devrait devenir quelque chose de condensé et intéressant/amusant.



On apprends surtout grâce à ça que DBS ne s’arretera pas sur cet arc!