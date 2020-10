Ghost Of Tsushima sera jouable sur PS5 dès le premier jour grâce à la rétrocompatibilité, et vous pourrez transférer votre sauvegarde de PS4 pour reprendre là où vous vous êtes arrêté !Les propriétaires de PS5 jouant avec Game Boost verront une option supplémentaire permettant des taux d'images jusqu'à 60FPS, et bien que les vitesses de chargement sur la PS4 soient déjà excellentes, attendez simplement de les voir sur la PS5 !