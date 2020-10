La série culte de Science fiction The Expanse revient le 16 décembre 2020 pour une saison 5 qui promet haletante.Voici un amuse bouche avec ce trailer croustillant de la part d'pour combler nos attentes.Sinon dans les rumeurs avec pincette il semblerait que The Expanse soit renouvelé pour une sixième saison, restons à l'écoute pour savoir si c'est confirmé.

posted the 10/09/2020 at 01:14 PM by opthomas