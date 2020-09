OSEFLand

un peu de gameplay du dernier ninokuni, qui sera un MMorpg sur ... mobile. bah oué logique! tu t'attendais a quoi ?Autant te dire que passé le premier opus, level 5 n'a jamais su vraiment quoi faire avec cette licence. entre un deux ou tu sens jusque dans les mécanique de jeu, une confusion dans la vision globale du jeu. un film naze au possible qui surf toujours sur la patte ghibli pour se vendre mais sans les ressources ni le savoir faire des membres du studio, et maintenant un mmo sans âme( certes jolis techniquement, normal c'est dev par des chinois) qui est totalement HS et très éloigné de ce qu'était la base de ninokuni et surtout qui n'a aucun intérêt point de vue game design.Level 5 dans toute sa splendeur qui fais couleur toutes ces licences, entre autres. je sais pas ce que branle hino depuis toutes ces années, mais il serait peut être temps qu'il bouge un peu.