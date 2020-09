Amazon Luna... Je n'aurais pas cru, mais ils me semblent démarrer bien mieux que Google !







- 5.99€/mois

- Jeux Ubisoft Day One (coût supplémentaire) (Assassin's Creed / Immortal Fenyx Rising / Far Cry 6)

- Catalogue de jeu accessible (100 visés).



MAJ : Après relecture, c'est la chaîne UBISOFT qui permettra de jouer à ces 3 jeux, contre un coût supplémentaire encore non dévoilé par Amazon.



Le service est plus proche d'un xCloud que d'un Google Stadia... Et on comprend un peu mieux les investissement de Microsoft : Amazon risque d'être un gros challenger (l'intégration à Twitch pourrait être vraiment intéressante pour les streamer, et je ne parle même pas des offres prime), ils commencent directement en intégrant les jeux d'Ubisoft à leur offre quand je me demandais si Uplay Plus pouvait être intégré au xCloud !



Hâte d'en savoir plus... Et si ça fera Google bouger un peu de sa zone de.. confort ?