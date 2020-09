Amazon se lance façon stadia dans le Cloud du JV avec des titres comme Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu, and Brothers: A Tale of Two Sons. Ubisoft comme toujours va arriver. 100 jeux seront dispo au lancement4K 60fps sur certains titresLe service sera lancer pour 5,99$ sur PC, Mac, Fire TV, and iPhone and iPad (via web apps) plus tard sur Androidhttps://www.theverge.com/2020/9/24/21451371/amazon-luna-cloud-gaming-service-twitch-alexa-controller?utm_campaign=theverge&utm_content=chorus&utm_medium=social&utm_source=twitter