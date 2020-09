Mon Bordel Perso

Bonjour à tous ! Aprés avoir pris la claque du rachat de Bethesda par Microsoft ( 7,5 milliards de dollars ), j'ai commencé à imaginer qu'elle peut être la réponse de Sony en matière d'achat de studio.On ne va pas faire dans le sensationnel et s'imaginer des rachats astronomiques du genre Sega ou Capcom pour une bonne raison : Sony n'a pas la trésorerie de Microsoft. Mais on va s'intéresser sur des studios qui pourront faire basculer le choix d'un joueur.Le premier, sans contestation est Bluepoint Games. Après le portage d'Uncharted: The Nathan Drake Collection et Gravity Rush Remastered sur PS4, ils ont réalisé l'exerçant remake de Shadow of the Colossus et Demon's Souls arrive sur PS5. Un partenaire que Sony doit acquérir.Ramady sont connus pour Max Payne et Alan Wake. Le dernier jeu en date, Control, a eu de bons critiques. Ramady a annoncé mettre en place le RCU (Remedy connected Univers), un univers connecté pour les licences du studio. Avoir cet univers dans le giron Sony serait une plus-value au catalogue.Un des jeux les plus acclamés du catalogue PS4 est Bloodborne, créer par le studio japonais From Software. Cependant, le studio est accès proche de Bandai Namco, notamment via la licence Dark Souls. Cela s'annonce compliquer pour un rachat.Ils ont réalisé Until Dawn, The Inpatient et Hidden Agenda pour Sony. Même si Until Dawn a eu de trés bon retour, les derniers jeux le sont moins (par exemple Man of Medan).On a vraiment affaire cette année à une guerre des consoles, avec Microsoft qui achète en masse pour son pari du Gamepass, et Sony en mode force tranquille avec ses studios maison et ses partenariats. Vous pensez que c'est une bonne chose cette conquête de studio ?